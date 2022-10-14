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Найбільші у світі постачальники чипів припиняють співпрацю з Китаєм, - FT
09:51 14.10.2022 |
Західні постачальники обладнання для виробництва чіпів призупинили продаж та обслуговування китайських виробників напівпровідників, оскільки влада США прагне стримати розвиток технологічного сектору Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Минулої п'ятниці США оголосили про нові обмеження, що забороняють експорт американського обладнання для виробництва чіпів до Китаю.
"Американські компанії Lam Research, Applied Materials і KLA Corporation негайно почали дотримуватися нових правил США", - повідомляє видання.
Як пише Financial Times, у вівторок компанія LAM наказала своїм робітникам залишити китайські заводи з виробництва чіпів. Нідерландська технологічна компанія ASML наказала своїм американським співробітникам припинити обслуговування китайських клієнтів. ASML виробляє обладнання, необхідне створення комп'ютерних мікросхем.
"Американські співробітники ASML повинні утримуватися від обслуговування клієнтів у Китаї до подальшого повідомлення. Звичайно, ми вживаємо запобіжних заходів для забезпечення дотримання нових правил", - йдеться у повідомленні.
Співробітники китайського підприємства з виробництва чіпів YMTC підтвердили, що американські компанії припинили постачання.
Нагадаємо, що США обмежують експорт напівпровідників, щоб уповільнити військовий розвиток Китаю.
Раніше США планували розширити обмеження на постачання чіпів до Китаю.
Вже 1 вересня Білий дім ввів нові обмеження на продаж деяких складних комп'ютерних чіпів в Китай і Росію.
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