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Влада Туреччини ввела кримінальну відповідальність за «дезінформацію»
09:47 14.10.2022 |
Парламент Туреччини схвалив законопроект, який передбачає запровадження покарання до трьох років позбавлення волі за дезінформацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber .
Відповідний проєкт, внесений до парламенту керівною Партією справедливості та розвитку турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана, стосується поширення хибних повідомлень у ЗМІ та соціальних мережах.
Як зазначається, ініціатива викликала критику з боку опозиції та низки громадських діячів через запровадження кримінальної відповідальності за поширення дезінформації. Вона передбачає до трьох років позбавлення волі.
Сам проєкт передбачає не лише можливості ув'язнення, а й позбавлення журналістів їхніх робочих посвідчень, якщо їх буде визнано винними у передачі неправдивих даних.
У проєкті пропонується вдвічі збільшувати термін ув'язнення для тих, хто займався розповсюдженням неправдивої інформації, приховуючи свою справжню особу.
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