Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Влада Туреччини ввела кримінальну відповідальність за «дезінформацію»

 

Парламент Туреччини схвалив законопроект, який передбачає запровадження покарання до трьох років позбавлення волі за дезінформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber .

Відповідний проєкт, внесений до парламенту керівною Партією справедливості та розвитку турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана, стосується поширення хибних повідомлень у ЗМІ та соціальних мережах.

Як зазначається, ініціатива викликала критику з боку опозиції та низки громадських діячів через запровадження кримінальної відповідальності за поширення дезінформації. Вона передбачає до трьох років позбавлення волі.

Сам проєкт передбачає не лише можливості ув'язнення, а й позбавлення журналістів їхніх робочих посвідчень, якщо їх буде визнано винними у передачі неправдивих даних.

У проєкті пропонується вдвічі збільшувати термін ув'язнення для тих, хто займався розповсюдженням неправдивої інформації, приховуючи свою справжню особу.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,6306
  0,1280
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8143  0,07 0,18 41,0018  0,10 0,25
EUR 38,1964  0,05 0,12 39,6607  0,14 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес