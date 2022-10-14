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Дії Саудівської Аравії на нафтовому ринку вигідні Росії, - Білий дім
08:20 14.10.2022 |
Саудівська Аравія знає, що різке скорочення видобутку нафти збільшить доходи Росії та послабить тиск санкцій на Кремль, проте Ер-Ріяд свідомо обирає цей шлях, тоді як увесь світ об'єднується для протистояння агресії Росії.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Світ об'єднується навколо України у боротьбі з російською агресією. США відіграли ключову роль у створенні цієї коаліції та залучили керівництво Саудівської Аравії до цих зусиль", - зазначив представник адміністрації США.
Водночас він наголосив, що Саудівська Аравія протягом останніх тижнів повідомила Вашингтону приватно та публічно про свій намір скоротити видобуток нафти.
"Це хибне спрямування. Ми представили Саудівській Аравії аналіз, щоб показати, що немає ринкової основи для скорочення цільових показників видобутку і що вони можуть легко дочекатися наступної зустрічі ОПЕК, щоб побачити, як розвиватимуться події", - зазначив представник Білого дому.
Він також наголосив, що інші країни ОПЕК чесно повідомили США, що вони також не згодні з рішенням Саудівської Аравії, але почуваються змушеними підтримати Саудівську Аравію.
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