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АНАЛІТИКА

Франція вперше почала постачати газ Німеччині на тлі енергетичної кризи

 

Французький оператор газотранспортної системи GRTgaz у четвер підтвердив початок постачання блакитного палива до Німеччини в межах двосторонньої угоди, покликаної зменшити залежність від Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Поставки з Франції становлять менше 2% від щоденних потреб Німеччини, але вони є кроком на шляху диверсифікації джерел постачання енергоносіїв для Берліна.

GRTgaz заявив, що спочатку буде постачати 31 гігават-годин на добу по трубопроводу з прикордонного французького села Обергайбах. Максимальна добова потужність нового газового потоку становить 100 гігават-годин.

Нагадаємо, у вересні в межах угоди про "енергетичну солідарність" Німеччина зобов'язалася надавати Франції додаткову електроенергію в разі потреби, а в обмін на це Франція погодилася допомогти Німеччині з поставками газу.

"Якби у нас зараз не було європейської солідарності та інтегрованого, об'єднаного ринку, у нас були б серйозні проблеми", - заявив у середу президент Франції Емманюель Макрон.

Франція менше постраждала від перекриття Росією поставок газу, оскільки більша частина її енергетичних потреб задовольняється за рахунок Норвегії та поставок скрапленого природного газу.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до різкого зростання цін на газ, у результаті чого тарифи на енергію в ЄС сягнули рекордних показників, а країнам Євросоюзу довелося різко скорочувати поставки російського газу та запроваджувати заходи економії.
 

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