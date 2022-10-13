Фінансові новини
- |
- 13.10.22
- |
- 23:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Іраку обрали нового президента та призначили прем'єра
22:12 13.10.2022 |
Парламент Іраку в четвер, 13 жовтня обрав курдського політика Абдула Латіфа Рашида новим президентом країни. Він у свою чергу негайно призначив Мохаммеда Шиа аль-Судані новим прем'єр-міністром, поклавши край року політичної невизначеності та насильства, пише AFP.
Голосування за нового президента, яке вже було четвертим за рік, сталося за кілька годин після масованої ракетної атаки на зелену зону Багдада, де розташований парламент. Здобувши 160 голосів, 78-річний Рашид, ексміністр водних ресурсів Іраку, обійшов чинного президента Бархама Салеха, який отримав 99 голосів.
За президентство точилася гостра боротьба між двома головними партіями Іракського Курдистану - Демократичною партією Курдистану (ДПК), яка висунула Рашида, та її традиційним суперником - Патріотичним союзом Курдистану (ПУК).
Обрання Рашида викликає занепокоєння щодо ескалації напруженості між ДПК і ПСК, які воювали в 1990-х роках, зауважує Reuters.
Обрання нового прем'єра
Хоча посада президента, яку традиційно обіймає курд, є переважно церемоніальною, обрання Рашида стало ключовим кроком для формування нового уряду, чого іракські політики не змогли зробити протягом року після виборів.
Новий президент швидко призначив шиїтського політика Мохаммеда Шиа ас-Судані прем'єр-міністром, доручив йому примирити ворогуючі шиїтські фракції та сформувати уряд.
52-річний Судані, який користується підтримкою впливових проіранських фракцій, пообіцяв сформувати уряд "якомога швидше". На це він має 30 днів.
Втім, перед Судані постало складне завдання приборкати своїх суперників - мільйони прихильників популістського шиїтського релігійного лідера Муктади аль-Садра, партія якого була лідером минулих виборів, втім він не зміг сформувати уряд, зазначає AFP. Коли Судані вперше висунули на посаду прем'єра, прихильники Садра прорвали "зелену зону" і штурмували парламент.
Відповідно до системи розподілу влади, розробленої для уникнення міжконфесійного конфлікту, президент Іраку є курдом, прем'єр-міністр - шиїтом, а спікер парламенту - сунітом.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Іспанія планує надати Україні чотири системи ППО Hawk
|Боррель пригрозив російській армії «повним знищенням» у разі ядерного удару РФ по Україні
|ПАРЄ визнала російський режим терористичним
|Генасамблея ООН засудила російську анексію територій України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ліван та Ізраїль домовилися про демаркацію морського кордону
|Франція вперше почала постачати газ Німеччині на тлі енергетичної кризи
|Нідерланди виділять Україні 70 млн євро на ремонт систем опалення
|Суд ЄС вирішив, що заборона релігійної символіки на роботі не є дискримінацією
|Португалія передає Україні шість радянських гелікоптерів
Бізнес
|Військові США внесли DJI до чорного списку, як «китайську військову компанію»
|Російські активи Nissan перейдуть у держвласність РФ
|Dimensity 9000+ випередила Snapdragon 8 Plus Gen 1, а Snapdragon 870 виявилася швидше за Snapdragon 888 у новому рейтингу Master Lu
|BMW Z4 дебютував з оновленим екстер'єром
|Великих депресій більше не буде. За що дослідники економічної кризи отримали Нобеля
|Нобелівську премію з економіки отримали вчені зі США за дослідження банків та фінансових криз
|Google випустила смартгодинник Pixel Watch — автономність до 24 годин і ціна €379 (€429 за версію з LTE)