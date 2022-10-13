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АНАЛІТИКА

В Іраку обрали нового президента та призначили прем'єра

 

Парламент Іраку в четвер, 13 жовтня обрав курдського політика Абдула Латіфа Рашида новим президентом країни. Він у свою чергу негайно призначив Мохаммеда Шиа аль-Судані новим прем'єр-міністром, поклавши край року політичної невизначеності та насильства, пише AFP.

Голосування за нового президента, яке вже було четвертим за рік, сталося за кілька годин після масованої ракетної атаки на зелену зону Багдада, де розташований парламент. Здобувши 160 голосів, 78-річний Рашид, ексміністр водних ресурсів Іраку, обійшов чинного президента Бархама Салеха, який отримав 99 голосів.

За президентство точилася гостра боротьба між двома головними партіями Іракського Курдистану - Демократичною партією Курдистану (ДПК), яка висунула Рашида, та її традиційним суперником - Патріотичним союзом Курдистану (ПУК).

Обрання Рашида викликає занепокоєння щодо ескалації напруженості між ДПК і ПСК, які воювали в 1990-х роках, зауважує Reuters.

Обрання нового прем'єра

Хоча посада президента, яку традиційно обіймає курд, є переважно церемоніальною, обрання Рашида стало ключовим кроком для формування нового уряду, чого іракські політики не змогли зробити протягом року після виборів.

Новий президент швидко призначив шиїтського політика Мохаммеда Шиа ас-Судані прем'єр-міністром, доручив йому примирити ворогуючі шиїтські фракції та сформувати уряд.

52-річний Судані, який користується підтримкою впливових проіранських фракцій, пообіцяв сформувати уряд "якомога швидше". На це він має 30 днів.

Втім, перед Судані постало складне завдання приборкати своїх суперників - мільйони прихильників популістського шиїтського релігійного лідера Муктади аль-Садра, партія якого була лідером минулих виборів, втім він не зміг сформувати уряд, зазначає AFP. Коли Судані вперше висунули на посаду прем'єра, прихильники Садра прорвали "зелену зону" і штурмували парламент.

Відповідно до системи розподілу влади, розробленої для уникнення міжконфесійного конфлікту, президент Іраку є курдом, прем'єр-міністр - шиїтом, а спікер парламенту - сунітом.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Ірак
 

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