Суд ЄС вирішив, що заборона релігійної символіки на роботі не є дискримінацією

Суд Європейського Союзу в четвер ухвалив, що внутрішні правила роботодавця, які забороняють носіння будь-яких релігійних, філософських або духовних атрибутів на роботі, не є прямою дискримінацією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Підставою для ухвалення рішення став судовий спір, що тривав із 2018 року у бельгійських судах між мусульманкою та її роботодавцем - компанією SCRL, що займається соціальним житлом. Під час співбесіди жінка заявила, що не зніматиме ісламську хустку під час роботи, хоча політика нейтралітету компанії це забороняє.

Суд ЄС постановив, що такі умови працевлаштування не порушують закони ЄС про рівне ставлення у сфері зайнятості, які забороняють дискримінацію "на підставі релігії або переконань" і "не є прямою дискримінацією, якщо вони застосовуються до всіх працівників загальним і недиференційованим чином".

На думку Суду, оскільки кожна людина може мати релігійні, філософські або духовні переконання, які вона не може демонструвати через одяг за таких умов працевлаштування, ці умови не становлять прямої дискримінації особи "на підставі релігії або переконань".

Водночас у висновку зазначається, що політика нейтралітету може призвести до непрямої дискримінації за ознакою релігії та переконань під час її застосування. Тож це питання мають вирішувати національні суди в кожному конкретному випадку.

Нагадаємо, у своєму рішенні від 2017 року Суд ЄС у Люксембурзі вже заявив, що компанії можуть заборонити персоналу носити ісламські хустки та інші видимі релігійні символи за певних умов. На той час це викликало величезну реакцію серед релігійних груп.