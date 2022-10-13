Члени НАТО домовилися збільшити запаси озброєнь і техніки – генсек

Міністри оборони країн-членів Північноатлантичного Альянсу на зустрічі в четвер домовилися збільшити запаси озброєння на тлі їхнього виснаження через військову допомогу Україні.

Як передає "Європейська правда", про це на брифінгу в Брюсселі оголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Сьогодні ми ухвалили рішення про збільшення запасів боєприпасів і техніки для прискорення спроможності їхнього постачання (Україні) та використання процесу оборонного планування НАТО, аби надати галузі довгострокові потреби для збільшення виробництва", - сказав він.

Столтенберг додав, що агенції НАТО можуть підтримувати членів Альянсу "шляхом спрощення процедури закупівлі та організації складів зберігання техніки".

Кількома днями раніше, пояснюючи необхідність поповнення військових запасів країнами-членами Альянсу, генсек НАТО говорив, що блок не є стороною конфлікту в Україні, "але наша підтримка грає ключову роль".

Нагадаємо, наприкінці вересня Столтенберг скликав позачергове засідання Конференції національних директорів з питань озброєнь (CNAD), на якому закликав країни НАТО терміново поповнити запаси зброї, щоб продовжувати підтримку України.