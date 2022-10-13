Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄСПЛ дорікнув Швейцарії дискримінацією чоловіків

 

Швейцарія зіткнулася з дилемою, як відреагувати на рішення Європейського суду з прав людини, який вбачає дискримінацію чоловіків у тому, що за національним законом вдівці отримують нижчі державні виплати, ніж вдови.

Це поклало початок дискусії про те, чи давати більше грошей чоловікам чи платити менше жінкам, пише агентство Associated Press у середу, 12 жовтня.

При розгляді справи 57-річного вдівця Макса Білера з Швейцарії ЄСПЛ постановив, що країна несправедливо позбавила його державних виплат, коли діти подорослішали.

Чоловік овдовів у результаті нещасного випадку у 1994 році. Тоді він вирішив залишити роботу, щоб піклуватися про своїх двох доньок, яким на той час було два і чотири роки. До їх повноліття Білер отримував державні виплати, а на момент їх припинення чоловіку вже було 57 років, з яких отсанні 16 він не працював, що спонукало його звернутися до суду.

У заяві ЄСПЛ йдеться, що швейцарський закон про страхування за віком і в разі втрати годувальника передбачає: право на пенсію вдівця припиняється, коли молодша дитина досягає 18 років, водночас це не стосується вдови.

Нерівне поводження

Тому суд постановив, що ставлення до вдівця різниться зі ставленням до вдови, що означає "нерівне поводження".

Натомість у швейцарському уряді пояснювали: вони виходять з того, що чоловіки як правило забезпечують жінок, тому держава має забезпечувати більший соціальний захист вдів, а не вдівців.

"На їхню думку, різниця в поводженні ґрунтувалася не на гендерних стереотипах, а на соціальній реальності", - йдеться у заяві суду.

ЄСПЛ вимагає від країн-членів Ради Європи приймати до відома та застосовувати його рішення, тому тепер швейцарським парламентарям доручать усунути будь-яку дискримінацію щодо вдівців в національному законодавстві, зазначає агентство.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,6306
  0,1280
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8867  0,22 0,56 41,1033  0,14 0,35
EUR 38,2433  0,38 0,97 39,8000  0,23 0,57

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес