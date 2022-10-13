Фінансові новини
- |
- 13.10.22
- |
- 18:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄСПЛ дорікнув Швейцарії дискримінацією чоловіків
16:10 13.10.2022 |
Швейцарія зіткнулася з дилемою, як відреагувати на рішення Європейського суду з прав людини, який вбачає дискримінацію чоловіків у тому, що за національним законом вдівці отримують нижчі державні виплати, ніж вдови.
Це поклало початок дискусії про те, чи давати більше грошей чоловікам чи платити менше жінкам, пише агентство Associated Press у середу, 12 жовтня.
При розгляді справи 57-річного вдівця Макса Білера з Швейцарії ЄСПЛ постановив, що країна несправедливо позбавила його державних виплат, коли діти подорослішали.
Чоловік овдовів у результаті нещасного випадку у 1994 році. Тоді він вирішив залишити роботу, щоб піклуватися про своїх двох доньок, яким на той час було два і чотири роки. До їх повноліття Білер отримував державні виплати, а на момент їх припинення чоловіку вже було 57 років, з яких отсанні 16 він не працював, що спонукало його звернутися до суду.
У заяві ЄСПЛ йдеться, що швейцарський закон про страхування за віком і в разі втрати годувальника передбачає: право на пенсію вдівця припиняється, коли молодша дитина досягає 18 років, водночас це не стосується вдови.
Нерівне поводження
Тому суд постановив, що ставлення до вдівця різниться зі ставленням до вдови, що означає "нерівне поводження".
Натомість у швейцарському уряді пояснювали: вони виходять з того, що чоловіки як правило забезпечують жінок, тому держава має забезпечувати більший соціальний захист вдів, а не вдівців.
"На їхню думку, різниця в поводженні ґрунтувалася не на гендерних стереотипах, а на соціальній реальності", - йдеться у заяві суду.
ЄСПЛ вимагає від країн-членів Ради Європи приймати до відома та застосовувати його рішення, тому тепер швейцарським парламентарям доручать усунути будь-яку дискримінацію щодо вдівців в національному законодавстві, зазначає агентство.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ПАРЄ визнала російський режим терористичним
|Генасамблея ООН засудила російську анексію територій України
|Макрон заявив про відправку в Україну систем протиповітряної оборони
|Системи ППО будуть доставлені в Україну настільки швидко, наскільки це буде можливо фізично - Остін
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Боррель пригрозив російській армії «повним знищенням» у разі ядерного удару РФ по Україні
|ЄСПЛ дорікнув Швейцарії дискримінацією чоловіків
|Доходи росії від продажу нафти за вересень впали на $3,2 мільярда
|ПАРЄ визнала російський режим терористичним
|Україна підписала угоду із Францією про грант на 100 мільйонів євро для потреб оборони
|15 країн НАТО домовилися про оновлення європейської системи протиповітряної оборони
Бізнес
|Військові США внесли DJI до чорного списку, як «китайську військову компанію»
|Російські активи Nissan перейдуть у держвласність РФ
|Dimensity 9000+ випередила Snapdragon 8 Plus Gen 1, а Snapdragon 870 виявилася швидше за Snapdragon 888 у новому рейтингу Master Lu
|BMW Z4 дебютував з оновленим екстер'єром
|Великих депресій більше не буде. За що дослідники економічної кризи отримали Нобеля
|Нобелівську премію з економіки отримали вчені зі США за дослідження банків та фінансових криз
|Google випустила смартгодинник Pixel Watch — автономність до 24 годин і ціна €379 (€429 за версію з LTE)