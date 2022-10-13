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АНАЛІТИКА

Доходи росії від продажу нафти за вересень впали на $3,2 мільярда

 

За даними Міжнародного енергетичного агентства, доходи російської федерації від експорту нафти у вересні скоротилися на 17,3%, або 3,2 мільярда доларів США, порівняно із серпнем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, зокрема, що дохід росії від експорту нафти у вересні скоротився до 15,3 мільярда доларів США, що є найнижчим місячним показником за весь 2022 рік. Причиною цього стало зменшення експорту до країн ЄС на 390 тисяч барелів на день та падіння цін на нафту російської марки Urals на 8,7% порівняно з серпнем.

Загалом же, за даними МЕА, з початку року частка країн Євросоюзу у експорті російської сирої нафти та нафтопродуктів упала з 50% до 35%.

Очікується, що експорт російської нафти до країн ЄС ще більше скоротиться у грудні, коли набуде чинності перша частина санкцій Євросоюзу щодо російської нафти, яка охопить увесь морський та значну частину трубопровідного імпорту сирої нафти з рф, та в лютому, коли набудуть чинності обмеження щодо імпорту російських нафтопродуктів.

Як повідомляв Укрінформ, 6 жовтня Президент України Володимир Зеленський закликав позбавити російську федерацію усіх доходів від нафтогазового сектору.
Ключові теги: Росія
 

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