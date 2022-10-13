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15 країн НАТО домовилися про оновлення європейської системи протиповітряної оборони
13:32 13.10.2022 |
15 європейських країн, які є членами НАТО, розпочали проєкт зі створення кращої європейської системи протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Spiegel, повідомляє "Європейська правда".
До проєкту залучені Німеччина, Велика Британія, Словаччина, Норвегія, Латвія, Угорщина, Болгарія, Бельгія, Чехія, Фінляндія, Литва, Нідерланди, Румунія та Словенія.
Міністри оборони цих країн підписали декларацію про так звану Європейську ініціативу "Небесний щит" на полях засідання НАТО у Брюсселі.
Проєкт має допомогти закрити існуючі прогалини у нинішньому захисному щиті для Європи. Проблеми існують, наприклад, у сфері балістичних ракет, які досягають великих висот на своїй траєкторії, а також у захисті від безпілотників і крилатих ракет.
За словами дипломатів, Естонія також хоче взяти участь у проєкті.
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