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Мінфін США запропонував варіант граничної ціни на російську нафту
09:29 13.10.2022 |
США вважають, що Заходу слід спробувати встановити граничну ціну на російську нафту на позначці близько 60 доларів за барель.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявила глава Мінфіну США Джанет Єллен.
Міністр також висловила думку, що собівартість видобутку нафти в Росії "досить низька".
"Ми знаємо, що Росія давно була готова продавати нафту і робила це з прибутком за середньою ціною в районі 60 з чимось доларів за барель. Ваша ціна в цих межах була б достатньою, щоб вважати, що Росія може з прибутком добувати та продавати нафту", - заявила Єллен.
Нагадаємо, країни G7 - Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США - планують запровадити стелю цін на російську нафту з 5 грудня, на нафтопродукти - з 5 лютого 2023 року.
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