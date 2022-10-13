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АНАЛІТИКА

Мінфін США запропонував варіант граничної ціни на російську нафту

 

США вважають, що Заходу слід спробувати встановити граничну ціну на російську нафту на позначці близько 60 доларів за барель.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявила глава Мінфіну США Джанет Єллен.

Міністр також висловила думку, що собівартість видобутку нафти в Росії "досить низька".

"Ми знаємо, що Росія давно була готова продавати нафту і робила це з прибутком за середньою ціною в районі 60 з чимось доларів за барель. Ваша ціна в цих межах була б достатньою, щоб вважати, що Росія може з прибутком добувати та продавати нафту", - заявила Єллен.

Нагадаємо, країни G7 - Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США - планують запровадити стелю цін на російську нафту з 5 грудня, на нафтопродукти - з 5 лютого 2023 року.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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