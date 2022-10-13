Болгарія заборонила в'їжджати росіянам із диппаспортами без віз

Уряд Болгарії в середу вирішила частково призупинити дію угоди з Росією про взаємні поїздки громадян.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dnes.

Зокрема, призупиняється дія пункту 1 статті 1 двостороннього договору, який передбачає, що громадяни двох країн, які мають чинні дипломатичні та службові паспорти, мають право в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом і тимчасово проживати на території іншої договірної сторони без віз терміном до 90 днів протягом будь-якого періоду в 180 днів з дати першого в'їзду.

Іншими словами, громадяни Росії з дипломатичними й службовими паспортами не можуть відтепер в'їжджати до Болгарії без візи. Аналогічне рішення вже було ухвалене на рівні Ради ЄС ще 25 лютого, одразу після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Раніше Європейська комісія неодноразово закликала до призупинення дії двосторонніх візових угод держав-членів із Росією, зокрема запроваджених ними безвізових режимів для власників дипломатичних та службових паспортів.

Нагадаємо, з 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим.