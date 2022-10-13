Угорщина домовилася з «Газпромом» про відстрочення платежів за газ

Угорщина досягла з російською компанією "Газпром" фінальних домовленостей щодо відстрочення платежів за газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто за підсумками зустрічі з головою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Міністр розповів, що, окрім відстрочення платежів за газ, у ході переговорів сторони також погодили постачання "блакитного палива" до Угорщини через трубопровід "Турецький потік".

При цьому Сійярто в чергове заявив, що його країна виступає проти будь-яких санкцій Євросоюзу, які будуть спрямовані на імпорт газу з Росії.