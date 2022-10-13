Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Угорщина домовилася з «Газпромом» про відстрочення платежів за газ

 

Угорщина досягла з російською компанією "Газпром" фінальних домовленостей щодо відстрочення платежів за газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто за підсумками зустрічі з головою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Міністр розповів, що, окрім відстрочення платежів за газ, у ході переговорів сторони також погодили постачання "блакитного палива" до Угорщини через трубопровід "Турецький потік".

При цьому Сійярто в чергове заявив, що його країна виступає проти будь-яких санкцій Євросоюзу, які будуть спрямовані на імпорт газу з Росії.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,5026
  0,0439
 0,12

Курс обміну валют на вчора, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1111  0,01 0,02 41,2463  0,25 0,61
EUR 38,6185  0,05 0,12 40,0293  0,24 0,60

Міжбанківський ринок на вчора, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес