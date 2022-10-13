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Угорщину повернули під моніторинг ПАРЄ
09:02 13.10.2022 |
Парламентська асамблея Ради Європи в середу ухвалила резолюцію про запровадження моніторингової процедури щодо Угорщини у зв'язку з погіршенням ситуації з правами людини та демократією.
Як повідомляє "Європейська правда", за документ проголосували 80 членів ПАРЄ, проти висловилися 28, ще три утрималися під час голосування.
Резолюція перераховує численні порушення фундаментальних прав, утиски незалежності судової влади, тиск на медіа, проблеми з прозорістю виборів тощо.
Окремо в документі згадуються особливий правовий режим, який діє ще з 2020 року й передбачає розширення повноважень прем'єр-міністра, а також ситуація з правами людини, зокрема у сфері міграції, гендерної рівності та захисту національних меншин.
Початковий проєкт передбачав лише зауваження на адресу Угорщини, але під час голосування абсолютною більшістю голосів (88 за, 33 проти, 2 утрималися) ПАРЄ змінила формулювання, запровадивши проти Угорщини свій ключовий передсанкційний механізм - відновила моніторинг демократичності Угорщини.
Після ухвалення резолюції ПАРЄ її моніторинговий комітет має підготувати місію, що вивчить дотримання Угорщиною обов'язків і зобов'язань перед Радою Європи.
Процедура відновлення моніторингу після його зняття (та виконання зобов'язань, взятих під час вступу до РЄ) досі запроваждувалася лише двічі - стосовно Туреччини у 2017 році та Польщі у 2020-му.
Нагадаємо, у вересні переважна більшість депутатів Європарламенту засудила спроби уряду Віктора Орбана підірвати засади демократії в Угорщині. А Європейська комісія рекомендувала не виділяти Угорщині 65% коштів (7,5 млрд євро) за трьома програмами з ключового фонду ЄС через проблеми з верховенством права.
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