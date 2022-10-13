Фінансові новини
- |
- 13.10.22
- |
- 02:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США розглядають повну заборону імпорту російського алюмінію – Bloomberg
22:52 12.10.2022 |
Білий дім розглядає повну заборону на російський алюміній у відповідь на ескалацію Росією війни в Україні. Метал довгий час був захищений від санкцій через його важливість у всьому, від автомобілів і хмарочосів до iPhone.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
За словами співрозмовників, Білий дім розглядає три варіанти: пряма заборона, підвищення тарифів до рівня, настільки високого, що вони могли б стати еквівалентом заборони, або санкції проти компанії виробника "Русал" російського олігарха Олега Дерипаски.
"Такий крок мав би широкомасштабні наслідки для світового ринку алюмінію, потенційно змусивши споживачів у США та інших країнах поспішно шукати метал на заміну", - пише агентство.
Світові ціни на алюміній підскочили після новин про можливу заборону.
Так, ціни на алюміній на Лондонській біржі металів подорожчали на 7,3%, досягнувши найбільшого внутрішньоденного зростання за майже два тижні на тлі побоювань, що такий крок призведе до обмеження доступності.
Росія є другим у світі виробником алюмінію після Китаю, який має вирішальне значення для більшості галузей важкої промисловості.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Системи ППО будуть доставлені в Україну настільки швидко, наскільки це буде можливо фізично - Остін
|Міллі: Ми працюємо над створенням для України інтегрованої оборонної ракетної системи для захисту повітряного простору
|ЄІБ перерахував Україні ще EUR550 млн - Шмигаль
|В Україну прибули ще чотири РСЗВ HIMARS, - Резніков
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Макрон заявив про відправку в Україну систем протиповітряної оборони
|США розглядають повну заборону імпорту російського алюмінію – Bloomberg
|ЄС вважає, що санкції вичерпують військовий бюджет РФ, а їй допомагають Туреччина й КНР – ЗМІ
|Системи ППО будуть доставлені в Україну настільки швидко, наскільки це буде можливо фізично - Остін
|Міллі: Ми працюємо над створенням для України інтегрованої оборонної ракетної системи для захисту повітряного простору
|Україну поки що не включили у звіт про розширення ЄС
Бізнес
|Нобелівську премію з економіки отримали вчені зі США за дослідження банків та фінансових криз
|Google випустила смартгодинник Pixel Watch — автономність до 24 годин і ціна €379 (€429 за версію з LTE)
|Google випустила смартфони Pixel 7 та Pixel 7 Pro з новим процесором Tensor G2
|Білий дім запропонував Білль про права ШІ - він повинен захистити американських громадян від самого ШІ
|Lamborghini презентував оновлений 666-сильний Urus
|Вийшли огляди відеокарт Intel Arc A770 та A750: продуктивність, як у GeForce RTX 3060, але помітно дешевше
|Tesla відмовиться від ультразвукових датчиків, залишивши тільки камеру для допомоги водію