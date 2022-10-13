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АНАЛІТИКА

США розглядають повну заборону імпорту російського алюмінію – Bloomberg

 

Білий дім розглядає повну заборону на російський алюміній у відповідь на ескалацію Росією війни в Україні. Метал довгий час був захищений від санкцій через його важливість у всьому, від автомобілів і хмарочосів до iPhone.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, Білий дім розглядає три варіанти: пряма заборона, підвищення тарифів до рівня, настільки високого, що вони могли б стати еквівалентом заборони, або санкції проти компанії виробника "Русал" російського олігарха Олега Дерипаски.

"Такий крок мав би широкомасштабні наслідки для світового ринку алюмінію, потенційно змусивши споживачів у США та інших країнах поспішно шукати метал на заміну", - пише агентство.

Світові ціни на алюміній підскочили після новин про можливу заборону.

Так, ціни на алюміній на Лондонській біржі металів подорожчали на 7,3%, досягнувши найбільшого внутрішньоденного зростання за майже два тижні на тлі побоювань, що такий крок призведе до обмеження доступності.

Росія є другим у світі виробником алюмінію після Китаю, який має вирішальне значення для більшості галузей важкої промисловості.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, Росія
 

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