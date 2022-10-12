Фінансові новини
- |
- 12.10.22
- |
- 16:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єврокомісія рекомендувала надати Боснії статус кандидата на вступ в ЄС
15:56 12.10.2022 |
Європейська комісія рекомендувала надати Боснії і Герцеговині статус кандидата на вступ в ЄС з умовами.
Про це у середу заявив єврокомісар з питань розширення та політики сусідства ЄС Олівер Варгеї, представляючи звіт Єврокомісії, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Європейська комісія рекомендує, щоб статус кандидат був наданий Боснії і Герцеговині Радою ЄС з розумінням, що буде вжито низку кроків", - заявив Варгеї.
Рада Європейського Союзу, тобто всі країни-члени, ухвалять одностайне рішення про те, чи надавати Боснії статус кандидата з умовами, в грудні цього року.
БіГ попросили попрацювати над реформами та перерахували вісім пріоритетів, які країна повинна виконати, щоб розпочати переговори про вступ. За цією ж формулою статус кандидата було надано і Україні та Молдові.
Серед кроків, які очікує ЄС від Боснії і Герцеговини - затвердження в пріоритетному порядку змін щодо доброчесності до чинного закону про Вищу раду суддів і прокурорів, ухвалення нового закону про суди, про запобігання конфлікту інтересів, вжиття рішучих заходів для посилення запобігання та боротьби з корупцією та організованою злочинністю, просування забезпечення ефективної координації на всіх рівнях для управління кордонами та потенціалу управління міграцією, а також забезпечення функціонування системи надання притулку.
"Надання статусу кандидата - це пропозиція від Європи Боснії і Герцеговині та народу Боснії і Герцеговини. Ми робимо це для народу БіГ. Але вона також надходить з високими очікуваннями. Від еліт залежить втілення цього у реальність", - сказав Варгеї.
Боснія і Герцеговина подала заявку на вступ до ЄС у 2016 році.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала першу систему ППО IRIS-T від Німеччини - ЗМІ
|Залякування не працює. Путін не розуміє, що робити з новою реальністю
|МВФ надалі утримується від макропрогнозу для України на 2023р.
|Байден пообіцяв надати Україні передові системи ППО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Єврокомісія рекомендувала надати Боснії статус кандидата на вступ в ЄС
|Столтенберг: посилення протиповітряної оборони України буде топ-пріоритетом НАТО
|НАТО проведе щорічні навчання з ядерного стримування на тлі погроз Путіна
|Кінець ОДКБ. Чому розвалюється безпековий союз Путіна
|Росіянам приготуватися: у Гаазі судять головного пропагандиста за геноцид в Руанді
|США надали Україні вдвічі більше допомоги за ЄС - звіт
|ЄС хоче надати своїй прокуратурі право переслідувати росіян, що ухиляються від санкцій – ЗМІ
Бізнес
|Нобелівську премію з економіки отримали вчені зі США за дослідження банків та фінансових криз
|Google випустила смартгодинник Pixel Watch — автономність до 24 годин і ціна €379 (€429 за версію з LTE)
|Google випустила смартфони Pixel 7 та Pixel 7 Pro з новим процесором Tensor G2
|Білий дім запропонував Білль про права ШІ - він повинен захистити американських громадян від самого ШІ
|Lamborghini презентував оновлений 666-сильний Urus
|Вийшли огляди відеокарт Intel Arc A770 та A750: продуктивність, як у GeForce RTX 3060, але помітно дешевше
|Tesla відмовиться від ультразвукових датчиків, залишивши тільки камеру для допомоги водію