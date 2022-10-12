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ЄС хоче надати своїй прокуратурі право переслідувати росіян, що ухиляються від санкцій – ЗМІ
09:08 12.10.2022 |
У Європейському Союзі обговорюється розширення повноважень Прокуратури ЄС, яке, як вважається, дозволить ефективніше боротися з ухиленням від санкцій, запроваджених проти осіб РФ через агресію проти України.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформованих співрозмовників.
Пропозиції передбачають, що ухиляння від санкцій стане кримінальним злочином на рівні всього ЄС, яке зможе розслідувати прокуратура блоку, а не лише національні правоохоронні органи.
Обговорення, кажуть джерела Bloomberg, усе ще перебувають на дуже ранній стадії та потребуватимуть підтримки всіх 27 держав-членів.
Очікується, що єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс порушить питання на міністерській зустрічі в Люксембурзі цього тижня, щоб побачити перші реакції серед членів ЄС на ідею.
Прокуратура ЄС - новий орган Європейського Союзу, який почав працювати в червні цього року. Відомство, в якому беруть участь 22 країни-члени ЄС, розташоване в Люксембурзі й очолюється Лаурою Ковеші - ексглавою румунської антикорупційної прокуратури.
Як повідомлялося, станом на липень Європейський Союз заморозив російські активи на суму 13,8 мільярда євро з моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Очікується, що ЄС у жовтні має ухвалити директиву, яка передбачатиме можливість конфіскації російських активів, які перебувають під санкціями.
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