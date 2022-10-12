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АНАЛІТИКА

У Британії арештували бізнесмена, який міг допомогти Дерипасці ухилятись від санкцій

 

Міністерство юстиції США у вівторок оголосило про арешт британського бізнесмена Грема Бонем-Картера, якого звинувачують у сприянні ухилянню від санкційного режиму російському олігарху Олегові Дерипасці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як стверджує американський Мін'юст, 62-річний Бонем-Картер працював на структури, підконтрольні Дерипасці, з липня 2003 року - навіть після того, як російський олігарх потрапив під санкції США.

Британського бізнесмена звинувачують у здійсненні незаконних транзакцій на суму понад один мільйон доларів "з метою фінансування об'єктів нерухомості в США в інтересах Дерипаски".

Зокрема, нібито через Бонем-Картера Дерипаска у 2005-2008 роках придбав три житлові об'єкти в США, якими продовжив управляти й тоді, коли на олігарха поширювався санкційний режим. У період з березня по грудень 2021 року британський бізнесмен переказав понад 1,04 мільйона доларів з банківського рахунку в Росії на утримання трьох об'єктів нерухомості Дерипаски.

Крім того, Бонем-Картера звинувачують у спробі незаконно перевезти твори мистецтва, придбані Дерипаскою, з аукціонного дому в Нью-Йорку до Лондона у травні 2021 року, приховуючи право власності Дерипаски на них.

Британцю висунули три пункти обвинувачення: змова з метою порушення та ухилення від санкцій США, порушення американського закону про надзвичайні економічні повноваження та шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку. За кожним із них чоловікові загрожує до 20 років ув'язнення.

"Уряд США буде домагатися його екстрадиції до Сполучених Штатів", - зазначили в американському міністерстві юстиції.

Як повідомлялося, наприкінці вересня влада США звинуватила російського металургійного магната Олега Дерипаску і двох його спільників - громадянку США Ольгу Шрікі і громадянку Росії Наталію Бардакову - у змові з метою порушення американських санкцій, введених проти олігарха і його приватної інвестиційної компанії "Базовий елемент".
 

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