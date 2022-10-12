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АНАЛІТИКА

Удари РФ можуть розцінюватися як воєнні злочини - ООН

 

Масовані ракетні та авіаційні удари, які російські військові нанесли по українських населених пунктах 10 жовтня, порушили принципи ведення бойових дій згідно з міжнародним гуманітарним правом. "Умисне спрямування атак на цивільних осіб та цивільні об'єкти, тобто об'єкти, які не є військовими, є воєнним злочином", - заявила у вівторок, 11 жовтня, речниця Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини Равіна Шамдасані.

Вона додала, що місце та час атак - коли люди їхали на роботу й возили дітей до школи - є "особливо шокуючими", а пошкодження ключових електростанцій та ліній електропередачі напередодні зими викликає додаткове занепокоєння щодо захисту цивільних осіб і впливу на вразливі групи населення. "Ми закликаємо Російську Федерацію утриматися від подальшої ескалації та вжити всіх можливих заходів для запобігання жертвам серед цивільного населення та пошкодженню цивільної інфраструктури", - цитує Шамдасані агентство AFP.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні продовжуватиме підтверджувати інформацію щодо жертв серед цивільного населення внаслідок цих атак, а також документувати порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права по всій країні.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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