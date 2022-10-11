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Російські банки підвищують ставки за кредитами через оголошену Путіним мобілізацію
16:39 11.10.2022 |
Великі російські банки почали підвищувати ставки за кредитами для населення після ухвалення Держдумою РФ законів про кредитні канікули для мобілізованих та списання кредитів загиблих під час загарбницької війни в Україні.
Про це свідчать дані фінансової платформи "Фінпослуги" Московської біржі, пише російський Forbes.
Так, за тиждень з 29 вересня по 6 жовтня середні ставки за споживчими кредитами у двадцятки найбільших російських банків зросли на 1,29 відсоткового пункта (в.п.) - до 19,29% річних.
Середня ставка за незабезпеченими кредитами на будь-які цілі зросла на 1,67 в. п. (до 20,45%), за кредитами, що видаються під заставу автомобіля чи нерухомості, - на 0,46 в. п. (до 16,72%).
Зокрема, минулого тижня верхня межа повної вартості кредиту в "Альфа-банку" зросла до 37,375% (була 27,861%), у "Совкомбанку" - до 34,9% (була 31,5%), у "Газпромбанку" - до 18,293% (була 17,099%).
При цьому із початку вересня середня ставка за споживчими кредитами у топ-20 російських банків практично не змінювалася і становила близько 18%.
Водночас у пресслужбах більшості банків офіційно підвищення ставок заперечують або ж запевняють, що підвищили ставки лише для деяких категорій клієнтів.
Крім того, за даними аналітиків "Дом.РФ", з 1 по 8 жовтня одразу сім банків з топ-20 підвищили ставки за іпотекою на новобудови та готове житло - середньозважена ставка за тиждень збільшилася на 0,41 в. п. - до 10 5%.
"Банки не могли не відреагувати на зростання ризиків посиленням своїх ризик-політик, що вже позначається на збільшенні відсоткових ставок", - пояснив заступник директора групи рейтингів фінансових інститутів агентства НКР Єгор Лопатін.
Директор банківських рейтингів НРА Костянтин Бородулін також пояснив посилення ризику-політики кредиторів частковою мобілізацією: "Високі ставки частково нівелюють вартість втрат через неплатежі".
Як повідомлялося, раніше Владімір Путін підписав закон, який вимагає від банків списувати борги за кредитами росіян, якщо вони загинули під час розв'язаної Росією загарбницької війни в Україні.
Згідно із законом, у разі загибелі російського військовослужбовця припиняються не лише його зобов'язання за кредитними договорами, а й зобов'язання членів його сім'ї. Водночас у законі не вказано, за рахунок яких джерел банки мають покривати отримані внаслідок цього збитки.
Раніше заступник міністра фінансів РФ Олексій Моісєєв заявляв, що навантаження зі списання кредитів загиблих мобілізованих громадян візьмуть на себе банки РФ, а не держава.
Водночас проти такого підходу виступали російські банки через підвищений ризик надання кредитів усім, кого потенційно можуть призвати по мобілізації.
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