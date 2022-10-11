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Молдова потрапила у повну залежність від електроенергії з Придністров'я через російські удари по Україні
16:22 11.10.2022 |
Молдова з 11 жовтня повністю перейшла на забезпечення електроенергією, яку виробляє Молдовська ДРЕС, що знаходиться на території невизнаного Придністров'я та належить російському ПАТ "Інтер РАО".
Про це повідомив віце-прем'єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину, інформує Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні, починаючи з 03:00 ранку Молдова отримує весь обсяг необхідної електроенергії від Молдовської ДРЕС. Це стало можливим завдяки тому, що "Молдовагаз" виділив Молдовській ДРЕС додаткові 0,9 млн кубометрів газу на добу на виробництво необхідного обсягу електроенергії", - зазначив Спину.
Він наголосив, що зараз головне завдання влади - забезпечити країну електроенергією за якомога нижчою ціною.
Спину констатував, що на енергопостачання Молдови безпосередньо вплинула вчорашня масована ракетна атака РФ на об'єкти енергетики в Україні, оскільки республіка закуповувала 30% електроенергії в українських компаній. При цьому він не пояснив, за рахунок чого "Молдовагаз" забезпечить збільшення обсягу постачання газу для Молдовської ДРЕС.
Міністр також повідомив, що напередодні обговорив із представниками України, Румунії та ЄС можливі варіанти вирішення проблеми постачання електроенергії до Молдови.
Як повідомлялося, внаслідок масованих російських ракетних ударів напередодні сталось влучання по об'єктах критичної інфраструктури (переважно об'єктах енергопостачання) у 8 областях та м. Києві, електропостачання було порушено у 15 областях, також було припинено експорт електроенергії.
Внаслідок цього, "Укренерго" було вимушене застосувати графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та низці областей. За даними компанії, додаткові обмеження постачання електроенергії триватимуть ще декілька днів.
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