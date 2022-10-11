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Керівники МВФ і Світового банку попередили про зростання ризиків глобальної рецесії
13:32 11.10.2022 |
Глави Міжнародного валютного фонду і Світового банку в понеділок попередили про зростання ризиків глобальної рецесії на тлі уповільнення темпів зростання розвинених економік, рекордної інфляції та підвищення відсоткових ставок, пише Bloomberg.
За оцінками МВФ, держави, на які припадає близько третини світового ВВП, зіткнуться щонайменше із двома кварталами зниження економіки цього року і наступного, а до кінця 2026 року глобальна економіка втратить близько $4 трлн.
Малпасс і собі попередив про "реальну небезпеку" глобальної рецесії наступного року, зазначивши, що зміцнення долара негативно впливає на валюти країн, що розвиваються, збільшуючи їхній держборг.
Водночас глави МВФ та СБ заявили про неприпустимість збереження інфляції на поточному рівні та закликали центробанки світу не припиняти зусиль щодо уповільнення темпів зростання споживчих цін.
"Якщо ви не вживете достатніх заходів, у нас будуть проблеми", - сказала Георгієва.
Вона також додала, що програми фіскального стимулювання мають бути таргетованими, щоб не підштовхувати інфляцію.
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