Пошкодження на Північному потоці: Швеція не ділитиметься з РФ результатами розслідування

Влада Швеції не ділитиметься з Росією попередніми результатами розслідування вибухів, що сталися на газопроводах Північного потоку. Як повідомила прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон, результати розслідувань є конфіденційними, пише Bloomberg.

Минулого тижня Росія надіслала Швеції листа, в якому зажадала, щоб результати розслідування отримали російська влада і компанія Газпром. За словами Андерсон, уряд працює над відповіддю на російський лист.

"Це сталося в економічній зоні Швеції, а не на нашій території, тому це не атака на нашу країну. Але це серйозно, особливо на тлі напруженої безпекової політики. На жаль, ми повинні бути готові до інших подібних інцидентів", - сказала Магдалена Андерссон.

Пошкодження газопроводів сталося у шведській економічній зоні, тому країна має юрисдикцію для проведення розслідування.