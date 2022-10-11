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Пошкодження на Північному потоці: Швеція не ділитиметься з РФ результатами розслідування
11:11 11.10.2022 |
Влада Швеції не ділитиметься з Росією попередніми результатами розслідування вибухів, що сталися на газопроводах Північного потоку. Як повідомила прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон, результати розслідувань є конфіденційними, пише Bloomberg.
Минулого тижня Росія надіслала Швеції листа, в якому зажадала, щоб результати розслідування отримали російська влада і компанія Газпром. За словами Андерсон, уряд працює над відповіддю на російський лист.
"Це сталося в економічній зоні Швеції, а не на нашій території, тому це не атака на нашу країну. Але це серйозно, особливо на тлі напруженої безпекової політики. На жаль, ми повинні бути готові до інших подібних інцидентів", - сказала Магдалена Андерссон.
Пошкодження газопроводів сталося у шведській економічній зоні, тому країна має юрисдикцію для проведення розслідування.
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