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Відкрито першу кримінальну справу за порушення указу Лукашенка про заборону підняття цін
09:44 11.10.2022 |
У Білорусі відкрили перше кримінальне провадження за фактом порушення указу самопроголошеного президента Олександра Лукашенка щодо підвищення цін в республіці.
Про це повідомляють білоруські ЗМІ.
Зазначається, що вже встановлено два підтверджених факти підняття цінників, за одним з яких порушено кримінальну справу. За інформацією відомства, у місті Ліда один із магазинів нібито продавав ковбасні вироби за ціною вищою від тієї, що була зазначена в документах на 6 жовтня.
Власник магазину спекулював на ціні ковбасних виробів, які продавав на 2 рублів дорожче у порівнянні з ціною, яка була на початку тижня. Це приблизно до 80 центів у валюті США.
Ще один зафіксований випадок порушення, за яким і відкрито кримінальну справу, - бобруйське підприємство овочів. Однак тут обвинувачення підприємству пред'явили за підвищення цін ще за період з січня до серпня, проте сам указ про заборону почав діяти тільки з 6 жовтня.
Справу порушили проти директора підприємства із Бобруйська. Йому загрожує до шести років ув'язнення.
У повідомленні зазначається, що державі завдано шкоди у великому розмірі - понад 10 тис білоруських рублів. Видання уточнює, що 10 тис білоруських карбованців це близько 4 тис доларів.
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