Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Путін підписав указ про передачу проєкту «Сахалін-1» Росії

 

Президент держави-терориста підписав указ про передачу діяльності нафтогазового проєкту "Сахалін-1" Росії, що може призвести до остаточного виведення Exxon Mobil Corp зі Сходу країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з повідомленням нова російська юридична особа візьме на себе права та обов'язки нинішнього консорціуму інвесторів і оператора Exxon Neftegas Limited.

Іноземні акціонери мають місяць, щоб заявити, чи збережуть вони свої частки в новій компанії. Ті, хто відмовиться, матимуть право на компенсацію з урахуванням потенційних збитків, які виникли на початку цього року на тлі зупинки виробництва Сахалін-1. Exxon припинила виробництво після вторгнення Росії в Україну.

Акціонерами проєкту є Exxon Mobil, ПАТ "Роснефть", японська SODECO й Oil & Natural Gas Corp. of India.Shell Plc, яка володіє 27,5% акцій цього підприємства, заявила, що "зовсім малоймовірно" придбати частку в новому сахалінському підприємстві, тоді як японські компанії Mitsubishi Corp. і Mitsui & Co. вирішив зберегти інвестиції в ключовий російський завод СПГ.

На початку серпня Exxon заявила, що веде переговори про передачу своїх 30% акцій невстановленій третій стороні, але наступного дня Путін видав указ, який забороняє вихід іноземних акціонерів із кількох стратегічних проєктів, включаючи Сахалін-1, до року.

У липні Путін підписав аналогічний указ про передачу російському суб'єкту господарювання газового проєкту "Сахалін-2".
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,4587
  0,3383
 0,95

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1034  0,11 0,27 41,4983  0,17 0,42
EUR 38,5707  0,11 0,29 40,2724  0,06 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес