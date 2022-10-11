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Путін підписав указ про передачу проєкту «Сахалін-1» Росії
09:39 11.10.2022 |
Президент держави-терориста підписав указ про передачу діяльності нафтогазового проєкту "Сахалін-1" Росії, що може призвести до остаточного виведення Exxon Mobil Corp зі Сходу країни.
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з повідомленням нова російська юридична особа візьме на себе права та обов'язки нинішнього консорціуму інвесторів і оператора Exxon Neftegas Limited.
Іноземні акціонери мають місяць, щоб заявити, чи збережуть вони свої частки в новій компанії. Ті, хто відмовиться, матимуть право на компенсацію з урахуванням потенційних збитків, які виникли на початку цього року на тлі зупинки виробництва Сахалін-1. Exxon припинила виробництво після вторгнення Росії в Україну.
Акціонерами проєкту є Exxon Mobil, ПАТ "Роснефть", японська SODECO й Oil & Natural Gas Corp. of India.Shell Plc, яка володіє 27,5% акцій цього підприємства, заявила, що "зовсім малоймовірно" придбати частку в новому сахалінському підприємстві, тоді як японські компанії Mitsubishi Corp. і Mitsui & Co. вирішив зберегти інвестиції в ключовий російський завод СПГ.
На початку серпня Exxon заявила, що веде переговори про передачу своїх 30% акцій невстановленій третій стороні, але наступного дня Путін видав указ, який забороняє вихід іноземних акціонерів із кількох стратегічних проєктів, включаючи Сахалін-1, до року.
У липні Путін підписав аналогічний указ про передачу російському суб'єкту господарювання газового проєкту "Сахалін-2".
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