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Великий шведський забудовник йде з Росії
09:33 11.10.2022 |
Шведський забудовник Bonava підписав угоду про продаж бізнесу в Росії. Угода має завершитися у найближчі півроку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Bonava.
Сума угоди з продажу російського бізнесу компанії становитиме 98 млн євро. Очікується, що її закриють упродовж пів року. Через звільнення з російського ринку втрати Bonava становитимуть до 27 млн євро.
"Рішення залишити Росію було прийнято у світлі геополітичної ситуації. Нам було важливо знайти рішення, яке враховує безпеку наших співробітників і партнерів, і цей продаж враховував ці фактори", - цитує прес-служба слова президента та головного виконавчого директора Bonava Пітера Валліна.
Bonava - це шведський девелопер. Компанія вирішила припинити роботу в Росії у березні цього року. 2021 року на Росію припало 5% загальної виручки компанії протягом року.
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