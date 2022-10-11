Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Акціонери «AliExpress Russia» на чолі з Alibaba відмовилися від фінансування компанії

 

Один з найбільших маркетплейсів країни-окупанта "AliExpress Russia" опинився на межі великої кризи через відмову акціонерів у фінансуванні.

Про це повідомляє The Bell.

Внаслідок російського вторгнення в Україну китайська Alibaba Group, яка є головним акціонером маркетплейсу AliExpress Russia, відмовилась інвестувати в розвиток проєкту.

Після рішення Alibaba інші акціонери також відмовились від інвестицій, а саме: холдинг USM Алішера Усманова, VK і Російський фонд прямих інвестицій. Як зазначає видання, основним тригером стала відмова саме Alibaba.

Наразі компанія AliExpress Russia скоротила свій штат співробітників на понад 50%, стверджує один зі співрозмовників The Bell. Натомість за іншими джерелами під скорочення потрапила понад 700 працівників. До 24 лютого в компанії працювало близько тисячі людей.

Також компанія закрила локальний маркетплейс для російських продавців, відмовилась будувати власну систему логістики та зупинила всі рекламні кампанії.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,4587
  0,3383
 0,95

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1034  0,11 0,27 41,4983  0,17 0,42
EUR 38,5707  0,11 0,29 40,2724  0,06 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес