General Dynamics показала прототип новітнього танка Abrams зі штучним інтелектом

Американська компанія General Dynamics Land Systems продемонструвала прототип новітнього танку Abrams X, який обладнаний штучним інтелектом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

Танк продемонструють під час виставки Асоціації армії США, яка відкриється у Вашингтоні.

Особливістю танку, є безлюдна башта на відмінну від традиційних бойових машин.

Починаючи з 1980-х років, усі модифікація танку M1 Abrams були обладнані для чотирьох членів екіпажу:

* механіка-водія;

* командира;

* навідника;

* заряджаючого.





Однак в новій версії танку вже не буде заряджаючого, оскільки бойова машина буде обладнана функцією автоматичного заряджання гармати. Водночас завдяки штучному інтелекту танком можна буде користувати у повністю "безпілотному" режимі.