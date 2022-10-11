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АНАЛІТИКА

General Dynamics показала прототип новітнього танка Abrams зі штучним інтелектом

General Dynamics показала прототип новітнього танка Abrams зі штучним інтелектом

 

Американська компанія General Dynamics Land Systems продемонструвала прототип новітнього танку Abrams X, який обладнаний штучним інтелектом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

General Dynamics показала прототип новітнього танка Abrams зі штучним інтелектом

 

Танк продемонструють під час виставки Асоціації армії США, яка відкриється у Вашингтоні.

Особливістю танку, є безлюдна башта на відмінну від традиційних бойових машин.

Починаючи з 1980-х років, усі модифікація танку M1 Abrams були обладнані для чотирьох членів екіпажу:

* механіка-водія;
* командира;
* навідника;
* заряджаючого.


Однак в новій версії танку вже не буде заряджаючого, оскільки бойова машина буде обладнана функцією автоматичного заряджання гармати. Водночас завдяки штучному інтелекту танком можна буде користувати у повністю "безпілотному" режимі.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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