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АНАЛІТИКА

Сербія та Угорщина домовилися побудувати нафтопровід для постачання російської нафти

 

Сербія та Угорщина прийшли до згоди з приводу будівництва нафтопроводу між обома країнами, за якою Белград зможе отримувати нафту, що поставляється Росією до Угорщини.

Про це повідомляє агентство ЕФЕ, передає Інтерфакс-Україна.

"Цей новий нафтопровід дозволить забезпечувати Сербію нафтою, що поставляється нафтопроводом "Дружба", - заявили в угорському уряді.

ЕФЕ зазначає, що поки Сербія отримує частину нафти через Хорватію, проте, на думку угорської сторони, "такий варіант у майбутньому навряд чи буде реальним, враховуючи ухвалені санкції".

Раніше повідомлялося, що Угорщина домоглася того, щоб обмеження ціни на російську нафту не застосовувались до трубопровідних поставок і в екстрених випадках - до морських поставок, а також домоглась виключення ядерної енергетики з нового пакета санкцій ЄС проти Росії.

Нові антиросійські санкції у відповідь на продовження розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України, як повідомила раніше Рада ЄС, передбачають запровадження юридичної бази для реалізації стелі цін на морське транспортування російської нафти третім країнам, а також інші обмеження на морські перевезення сирої нафти та нафтопродуктів на адресу третіх країн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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