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АНАЛІТИКА

КНДР заявила, що останні пуски ракет були симуляцією ядерного удару по Південній Кореї

 

У Північній Кореї заявили, що її останні ракетні пуски були симуляцією ядерного удару по Південній Кореї.

Про це повідомляє BBC за інформацією, виданою державним ЗМІ Північної Кореї.

У повідомленні зазначають, що випробувані ракети нібито пристосовані для несення ядерних боєголовок і військові відпрацьовували підготовку до застосування тактичної ядерної зброї. Також стверджується, що під час симуляцій відпрацювали влучання по південнокорейських військових базах, портах та аеропортах і США та Південної Кореї.

ДержЗМІ опублікувало також фото Кім Чен Ина, який спостерігає за пусками.

Нагадаємо, за останні два тижні Пхеньян здійснив вже 7 ракетних пусків.

Розвідка допускає, що КНДР планує перше ядерне випробування за останні 5 років.

За матеріалами: Європейська правда
Ключові теги: КНДР, Корея
 

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