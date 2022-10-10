Фінансові новини
- |
- 10.10.22
- |
- 15:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Киргизія скасувала військові навчання з ОДКБ
12:02 10.10.2022 |
Міністерство оборони Киргизії скасувало військові навчання з країнами Організації договору про колективну безпеку на своїй території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Азаттик.
Командно-штабні навчання із миротворцями ОДКБ "Непорушне братство-2022" мали пройти з 10 по 14 жовтня у навчальному центрі "Едельвейс".
У Міноборони країни поки що не назвали причини такого рішення.
Однак варто зазначити, що в навчаннях мали взяти участь військові Таджикистану. Але після загострення конфлікту на кордоні в Киргизії почали вимагати скасування навчань чи виключення Таджикистану.
Нагадаємо, на кордоні між Киргизією та Таджикистаном 14 вересня почалася стрілянина. Кілька днів ситуація була напруженою, а внаслідок конфлікту загинули 62 особи.
Країни підписали протокол про припинення конфлікту 25 вересня та домовилися законсервувати чотири прикордонні пости.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія вдарила по Україні в понеділок високоточними ракетами - речник командування ПС ЗСУ
|Головнокомандувач ЗС України Залужний повідомив про 75 російських ракет з ранку, 41 збито, але атака триває
|МВФ виділив Україні 1,3 мільярда доларів
|Рада призначила нового голову НБУ Пишного
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Посольство США закликало американських громадян залишити територію України
|КНДР заявила, що останні пуски ракет були симуляцією ядерного удару по Південній Кореї
|Киргизія скасувала військові навчання з ОДКБ
|Ван дер Беллен переміг на виборах президента Австрії
|США запровадили масштабні санкції проти високотехнологічного сектору Китаю
|США завершили в Європі заміну угруповання есмінців, оснащених системою протиракетної оборони
Бізнес
|Apple хоче наростити виробництво AirPods і Beats в Індії – ЗМІ
|Смартфони на чіпах MediaTek очолили вересневі рейтинги AnTuTu - Dimensity 9000+ випередив Snapdragon 8+ Gen 1
|Subaru анонсувала комплектації позашляховика Solterra в Європі
|Xiaomi представила 12T Pro — флагманський смартфон з камерою 200 Мп та швидкою зарядкою 120 Вт за €750
|Країни ЄС перейдуть на єдиний стандарт зарядних пристроїв USB Type-C
|Нобелівську премію з фізики дали трьом вченим за дослідження в галузі квантової механіки
|BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик