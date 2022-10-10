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АНАЛІТИКА

Ван дер Беллен переміг на виборах президента Австрії

 

Чинний президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) переміг на виборах глави держави, які відбулися в неділю, 9 жовтня. Згідно з попередніми офіційними результатами, оприлюдненими австрійським міністерством внутрішніх справ країни, політик набрав 54,6 відсотка голосів, передає dpa. Це дає йому право на новий шестирічний термін президенства без необхідності проведення другого туру голосування.

Для остаточних даних необхідно порахувати ще 800 тисяч поштових бюлетенів, однак екзитполи громадсько-правового мовника ORF вказують на те, що суттєвих змін не відбудеться. За їхніми даними, політик повинен набрати на виборах 55,5 відсотка голосів.

Друге місце на виборах посів Вальтер Розенкранц (Walter Rosenkranz) з правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС), набравши 19,1 відсотка голосів. Решта п'ять кандидатів не подолали 10-відсотковий бар'єр.

Ван дер Беллена, колишнього лідера Партії зелених, підтримують усі парламентські партії Австрії, окрім АПС. Він обіймає посаду президента країни з січня 2017 року. На цьогорічних виборах балотувався як незалежний кандидат.

Виборче право в Австрії мають 6,4 мільйона із дев'яти мільйона жителів. Явка на голосуванні цього року склала приблизно 66 відсотків. Офіційно результати мають оголосити у понеділок, 10 жовтня.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Австрія
 

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