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США запровадили масштабні санкції проти високотехнологічного сектору Китаю
11:42 10.10.2022 |
Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про заходи експортного контролю, які зокрема передбачають заборону постачання Китаю напівпровідників, виготовлених із використанням американських технологій.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Зокрема США додали найбільшого китайського виробника чипів YMTC і ще 30 компаній до переліку "неперевірених" юридичних осіб. Це означає, що їхня продукція не може бути проінспектована відповідними органами США, а отже, не підлягає використанню американськими компаніями.
Нові заходи суттєво обмежать експорт американського обладнання, зокрема з боку корпорацій Nvidia та AMD, китайським виробникам напівпровідників. Ще було розширено санкції щодо трьох ІТ-компаній із Китаю, які були внесені в "чорний список" у 2019 році через сприяння Пекіну в утисках уйгурської меншини.
Крім того, рішення адміністрації Байдена забороняє постачання великої кількості мікропроцесорів, які використовує Китай у суперкомп'ютерах. Це обмеження також може вплинути на китайські дата-центри.
За даними співрозмовників Reuters, увесь пакет заходів США щодо Китаю можна назвати найбільшою зміною в політиці Вашингтона щодо Пекіна з 1990-х років, яка в разі ефективності завдасть удару китайському сектору виробництва мікропроцесорів - важливої складової сучасної електроніки.
Водночас для того, щоб санкції були дієвими, США розраховує на участь в них інших країн. Також у Вашингтоні побоюються, що в довгостроковій перспективі це може послабити американський високотехнологічний сектор за рахунок посилення конкурентів.
Нагадаємо, раніше США допускали запровадження санкцій проти китайських компаній, які проігнорують санкції США на заборону певного експорту до Росії. Також Сполучені Штати розглядають варіанти пакету санкцій проти Китаю, щоб утримати його від вторгнення на Тайвань.
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