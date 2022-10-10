США завершили в Європі заміну угруповання есмінців, оснащених системою протиракетної оборони

У рамках ротації в Європі завершено розгортання нового угруповання американських есмінців, оснащених системою протиракетної оборони Aegis ("Іджіс"), випливає з даних ВМС США.

До складу угруповання, яке діятиме на постійній основі з військово-морської бази Рота в Іспанії, тепер входять чотири есмінці - Arleigh Burke, Roosevelt, Paul Ignatius та Bulkeley.

Ці кораблі, оснащені крилатими ракетами Tomahawk та системою протиракетної оборони Aegis ("Іджіс") разом із наземними базами ПРО Aegis у Польщі та Румунії, є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

Після початку війни на сході України такі американські есмінці регулярно заходили до Чорного та Балтійського моря.