Фінансові новини
- |
- 10.10.22
- |
- 15:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США завершили в Європі заміну угруповання есмінців, оснащених системою протиракетної оборони
11:38 10.10.2022 |
У рамках ротації в Європі завершено розгортання нового угруповання американських есмінців, оснащених системою протиракетної оборони Aegis ("Іджіс"), випливає з даних ВМС США.
До складу угруповання, яке діятиме на постійній основі з військово-морської бази Рота в Іспанії, тепер входять чотири есмінці - Arleigh Burke, Roosevelt, Paul Ignatius та Bulkeley.
Ці кораблі, оснащені крилатими ракетами Tomahawk та системою протиракетної оборони Aegis ("Іджіс") разом із наземними базами ПРО Aegis у Польщі та Румунії, є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.
Після початку війни на сході України такі американські есмінці регулярно заходили до Чорного та Балтійського моря.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія вдарила по Україні в понеділок високоточними ракетами - речник командування ПС ЗСУ
|Головнокомандувач ЗС України Залужний повідомив про 75 російських ракет з ранку, 41 збито, але атака триває
|МВФ виділив Україні 1,3 мільярда доларів
|Рада призначила нового голову НБУ Пишного
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Посольство США закликало американських громадян залишити територію України
|КНДР заявила, що останні пуски ракет були симуляцією ядерного удару по Південній Кореї
|Киргизія скасувала військові навчання з ОДКБ
|Ван дер Беллен переміг на виборах президента Австрії
|США запровадили масштабні санкції проти високотехнологічного сектору Китаю
|США завершили в Європі заміну угруповання есмінців, оснащених системою протиракетної оборони
Бізнес
|Apple хоче наростити виробництво AirPods і Beats в Індії – ЗМІ
|Смартфони на чіпах MediaTek очолили вересневі рейтинги AnTuTu - Dimensity 9000+ випередив Snapdragon 8+ Gen 1
|Subaru анонсувала комплектації позашляховика Solterra в Європі
|Xiaomi представила 12T Pro — флагманський смартфон з камерою 200 Мп та швидкою зарядкою 120 Вт за €750
|Країни ЄС перейдуть на єдиний стандарт зарядних пристроїв USB Type-C
|Нобелівську премію з фізики дали трьом вченим за дослідження в галузі квантової механіки
|BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик