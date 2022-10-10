Пентагон відновить прийом винищувачів F-35 попри наявність у ньому китайських матеріалів

Міністерство оборони США повідомило Конгрес про відновлення постачань винищувачів F-35 після того, як наприкінці серпня це призупинили через виявлені у двигуні деталі із китайської сировини.

Як передає "Європейська правда", про це з посиланням на повідомлення Пентагону пишуть Politico та Breaking Defense.

Заступник міністра оборони США з питань закупівель Вільям Лаплант підписав документ, згідно з яким Пентагон не буде замінювати деталі китайського походження в F-35, які вже були передані виробником - компанією Lockheed Martin.

У документі, поданому до Конгресу, стверджується, що ці деталі не становлять ризику для безпечної експлуатації та національної безпеки, а польоти вже отриманих раніше винищувачів відбувалися без проблем.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що міністерство оборони США припинило брати на озброєння винищувачі F-35 після того, як виявилось, що магніт, який використовується у двигуні, був зроблений із неліцензованої китайської сировини.

F-35 Lightning II часто називають найсучаснішим серійним винищувачем з потенційним терміном служби від 30 до 40 років. Це літак з технологією "стелс", яка має на меті максимально обмежити його виявлення радарами.

Фахівці високо цінують його приладове оснащення, яке дозволяє йому отримувати огляд того, що відбувається на полі бою, а також спілкуватися та співпрацювати з дружньою технікою.