Deutsche Bahn заявив про акт саботажу на півночі Німеччини

Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn заявив, що акт саботажу викликав масовий збій у залізничній мережі на півночі країни в суботу, 8 жовтня.

"Саботаж на кабелях, життєво важливих для руху потягів, призвів до того, що Deutsche Bahn був змушений зупинити рух поїздів, які курсують на півночі країни, сьогодні вранці майже на три години", - йдеться в повідомленні концерну.

Наразі рух потягів далекого прямування у постраждалих регіонах відновився, проте через наслідки інциденту поїзди досі приходять з запізненням і багато з них перевантажені пасажирами.

У двох районах перерізали кабелі

Поліція виявила цілеспрямоване зовнішнє втручання в роботу кабелів залізничної мережі в Берліні та в західній землі Північний Рейн-Вестфалія, повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa.

Міністр транспорту Німеччини Фолькер Віссінг (Volker Wissing) уточнив, що кабелі, які мають важливе значення для роботи поїздів, були навмисно перерізані.

Хто може за цим стояти, не уточнюється. Розслідування продовжується.