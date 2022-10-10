Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Байден і Шольц провели телефонну розмову, у тому числі про Україну та ядерний шантаж Путіна

 

Президент США Джо Байден та федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову, в якій обговорювали у тому числі про війну РФ проти України і пов'язані з нею виклики.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У комюніке Білого дому зазначають, що лідери підкреслили осуд спроби Росії анексувати території України та готовність діяти для притягнення РФ до відповідальності й безпекової та економічної підтримки України. Також говорили про ситуацію на енергетичному ринку й забезпечення надійних і доступних за ціною поставок. Підняли також питання підтримки стабільності на Західних Балканах.

Німецька сторона зазначає, що розмова тривала майже годину і в центрі уваги була підготовка до наступних зустрічей G7 та G20, де у тому числі буде йтися про подальше реагування на війну РФ проти України та її наслідки.

Окрім осуду спроби анексії, повідомляє Берлін, лідери "засудили цю подальшу ескалацію та поділяють оцінку, що часткова мобілізація РФ - велика помилка. Це ще раз показує гірку ціну, яку доведеться сплатити громадянам Росії за прорахунки президента Путіна. Вони розкритикували останні ядерні погрози Москви як безвідповідальні та погодилися, що такий крок буде мати екстраординарні серйозні наслідки для Росії", - пишуть у комюніке.

Берлін наголошує, що відмова Росії дослухатися до міжнародної спільноти й припинити бойові дії веде її до все більшої міжнародної ізоляції.

"Шольц і Байден підкреслили, що й далі закликають Путіна припинити бойові дії та повністю вивести війська з усієї території України. США та Німеччина продовжать і надалі підтримувати Україну у протидії російській агресії та відновленні суверенітету й територіальної цілісності та зберігатимуть санкційний тиск на Росію", - зазначають у німецькому комюніке.

Окрім того, Шольц і Байден засудили диверсії на російських газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" та підкреслили, що зумисне пошкодження критичної інфраструктури неприйнятне і на це буде об'єднана реакція.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,7970
  0,2798
 0,78

Курс обміну валют на сьогодні, 11:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2114  0,23 0,57 41,3250  0,14 0,33
EUR 38,6818  0,10 0,27 40,2091  0,09 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес