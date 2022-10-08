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Туреччина розмістила ударні дрони на території визнаного лише нею Північного Кіпру
23:35 07.10.2022 |
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю оголосив про розміщення ударних безпілотників і літаків на території Північного Кіпру, який визнає лише Анкара, і пообіцяв захищати його "зусібіч".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.
Турецький президент, який повертався із саміту Європейської політичної спільноти напередодні, відповідав на питання журналістів про можливі плани створення військової бази на півночі Кіпру.
"Адже нам треба захищати Північний Кіпр зусібіч, від усіх чинників. Чи є там (база), чи ні, наші винищувачі негайно будуть у Північному Кіпрі, щойно вони вилетять із нашої території", - заявив Ердоган.
Він додав, що Туреччина не прагне захопити територію чи посягати на суверенітет іншої країни, а лише "бореться за захист інтересів своїх і турецьких кіпріотів".
"Для постійного рішення потрібно прийняти фактичну ситуацію на острові", - сказав Ердоган, маючи на увазі визнання іншими державами Північного Кіпру як незалежної держави.
У 1974 році на Кіпрі стався переворот прихильників возз'єднання острова з Грецією. У відповідь Туреччина окупувала північну частину Кіпру, де пізніше була проголошена невизнана держава Північний Кіпр (її незалежність визнає тільки Туреччина).
Відтоді відбулися численні перемовини за посередництва ООН щодо возз'єднання Кіпру, але реальних результатів вони не принесли. Північний Кіпр наполягає на об'єднанні з Кіпром на умовах федерації, тоді як кіпрська влада такі плани відкидає, побоюючись зростання турецького впливу.
Останнє загострення у зв'язку з Північним Кіпром відбулося у вересні, коли США зняли обмеження на експорт, реекспорт і трансфер озброєння щодо Кіпру на 2023 фінансовий рік. Анкара закликала Сполучені Штати переглянути своє рішення та проводити збалансовану політику щодо двох сторін на острові.
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