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На саміті ЄС досягнуто прогресу у питанні встановлення «стелі» цін на газ - глава ЄК
23:12 07.10.2022 |
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на неформальному саміті ЄС у Празі, що відбувся в п'ятницю, обговорювалося питання щодо цін на газ, а також тематика допомоги Україні.
Фон дер Ляєн повідомила на пресконференції, що на саміті було "досягнуто прогресу у питанні встановлення "стелі" цін на газ".
Вона також зазначила, що "було продовжено дебати про засоби, якими можна допомогти Україні". "Ми твердо підтримуємо Україну", - наголосила голова ЄК.
Голова Єврокомісії нагадала, що від початку вторгнення РФ Україні виділено Євросоюзом уже 19 млрд євро. "Це, не враховуючи військової допомоги", - уточнила фон дер Ляєн, додавши, що ще буде допомога у відновленні України.
"Підтримка України у цій справі є метою спільної конференції, яку комісія та головування G7 проведуть наприкінці цього місяця у Берліні", - оголосила голова ЄК.
"Що вже ясно, так це те, що нам доведеться визначити нові джерела фінансування, тому що знадобиться величезна сума. І нам доведеться встановити дуже структурований підхід, щоб забезпечити передбачуваність фінансування, прозорість того, як це буде здійснюватися, і, звичайно ж, стійкість фінансування для України", - пояснила фон дер Ляєн.
Раніше у п'ятницю за встановлення "стелі" ціни на газ виступила голова Європейського парламенту Роберта Мецола. "Нам потрібен сильний сигнал єдності. Ось чому Європейський парламент закликав до встановлення верхньої межі цін на газ у всьому ЄС", - заявила вона у Празі перед початком неформального засідання Європейської ради.
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