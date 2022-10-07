ЄЦБ тисне на банки з вимогою обмежити бонуси і дивіденди через кризу – Bloomberg

Європейський центральний банк посилює тиск на деякі банки, щоб вони утримували бонуси за 2022 рік під контролем на тлі побоювань щодо погіршення економічних перспектив.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що регулятор нещодавно повідомив окремим кредиторам, що він очікує обмежень в оплаті праці та дивідендів, оскільки він стурбований енергетичною кризою, яка може призвести до хвилі дефолтів, кажуть співрозмовники на умовах анонімносі.

Попередження набули невідкладності, і ЄЦБ тепер бачить більш різке уповільнення в Європі наступного року як імовірний сценарій, кажуть джерела.

"Зростаючий тиск виникає внаслідок того, що кілька банків єврозони, включаючи UniCredit SpA, Commerzbank AG і Deutsche Bank AG, нещодавно дали позитивні прогнози, незважаючи на стрімку інфляцію та підвищення процентних ставок, які негативно впливають на економічні перспективи. Кредитори також заявили, що навряд чи їм знадобиться виділяти великі кредити, навіть зважаючи на додаткову проблему стрімкого зростання цін на енергоносії в Європі.

ЄЦБ вважає, що кредитори можуть недооцінювати ризики", - пише Bloomberg.

Представник ЄЦБ відмовився від коментарів Bloomberg.