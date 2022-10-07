Країни ЄС остаточно затвердили план боротьби з енергокризою

Рада Європейського Союзу у четвер, 6 жовтня, остаточно затвердила план боротьби з енергетичною кризою, повідомляється на її сайті.

План складається із трьох основних пунктів.

Зменшення споживання електроенергії

хвалена постанова встановлює добровільний цільовий показник економії на рівні 10% від валового споживання електроенергії та обов'язковий на рівні 5% у період пікового споживання. Вони будуть діяти з 1 грудня до 31 березня.

Години пік кожна країна визначить сама (єдина вимога - не менше 10% годин на добу), також постанова дає можливість самостійно вибирати заходи економії.

Обмеження наддоходів електрогенерації

Рада ЄС вирішила обмежити на рівні 180 євро за МВт-год доходи "інфрамаржинальної" електрогенерації, яка працює на відновлювальних джерелах енергії, ядерному паливі, бурому вугіллі. Такі електростанції через кризу почали отримувати несподівано великий фінансовий прибуток, хоча їхні операційні витрати не збільшилися.

Надлишкові доходи електростанцій підуть на підтримку та захист кінцевих споживачів електроенергії. Як саме - вирішуватиме кожна країна самостійно.

Оподаткування надприбутків нафтогазових компаній

Встановлюється тимчасовий податок на прибуток нафтогазових, вугільних та нафтопереробних компаній, якщо він за підсумками 2022 року перевищить більше ніж на 20% середній прибуток за попередні три роки.

Зібрані гроші будуть використовувати для фінансової підтримки населення і компаній, а також для пом'якшення наслідків високих роздрібних цін на електроенергію.

Також Рада ЄС погодилася з пропозицією, що держави-члени можуть тимчасово зафіксувати прийнятну ціну на постачання електроенергії малим та середнім підприємствам для подальшої підтримки малого та середнього бізнесу у його протистоянні енергетичній кризі.