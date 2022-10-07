Заповнення газосховищ ЄС досягло 90% - глава Єврокомісії

Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн повідомила, що газосховища ЄС заповнені на 90% напередодні зими.

Про це вона заявила, прибувши на саміт лідерів ЄС у Празі у п'ятницю, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ціни на енергоносії стрімко зростають. Але якщо поглянути на останні 7 місяців, можна побачити, що Росія навмисне та систематично обмежувала поставки до ЄС. Та ми спромоглися компенсувати це. Ми заповнили наші сховища до 90%, це дуже добре", - сказала вона.

Зараз, за словами фон дер Ляєн, ЄС створив "першу лінію захисту" свого ринку і тепер настав час обговорити, як можна обмежити піки цін на енергоносії.

У вересні повідомлялося, що ЄС заповнив газові сховища на 84% напередодні зими - значно раніше, ніж планувалося.

Євросоюз планував заповнити свої підземні газосховища на 80% до 1 листопада на тлі можливих перебоїв постачання газу з РФ.

Заповненість газових сховищ у Німеччині перевищила 90% - попри повну зупинку "Північного потоку", свідчать дані операторів європейських сховищ.