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Заповнення газосховищ ЄС досягло 90% - глава Єврокомісії
11:55 07.10.2022 |
Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн повідомила, що газосховища ЄС заповнені на 90% напередодні зими.
Про це вона заявила, прибувши на саміт лідерів ЄС у Празі у п'ятницю, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Ціни на енергоносії стрімко зростають. Але якщо поглянути на останні 7 місяців, можна побачити, що Росія навмисне та систематично обмежувала поставки до ЄС. Та ми спромоглися компенсувати це. Ми заповнили наші сховища до 90%, це дуже добре", - сказала вона.
Зараз, за словами фон дер Ляєн, ЄС створив "першу лінію захисту" свого ринку і тепер настав час обговорити, як можна обмежити піки цін на енергоносії.
У вересні повідомлялося, що ЄС заповнив газові сховища на 84% напередодні зими - значно раніше, ніж планувалося.
Євросоюз планував заповнити свої підземні газосховища на 80% до 1 листопада на тлі можливих перебоїв постачання газу з РФ.
Заповненість газових сховищ у Німеччині перевищила 90% - попри повну зупинку "Північного потоку", свідчать дані операторів європейських сховищ.
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