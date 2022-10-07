Авторинок РФ за три квартали упав на 60%

У вересні та за підсумками трьох кварталів авторинок РФ падає майже на 60% - серед лідерів залишається Lada, як єдина бюджетна пропозиція, російські ГАЗ та УАЗ, а також китайські бренди зі своїми кросоверами.

Про це пише "Комерсант" з посиланням на дані Асоціації європейського бізнесу.

Зазначається, що більшісь іноземних брендів не поповнюють склади.

Так, у вересні продажі легкових та легких комерційних автомобілів у Росії впали на 59,6%, до 46,7 тис штук. Дані не включають звіти BMW, Mercedes-Benz, а також Chery та її марку Exeed - вони звітують лише поквартально.

За дев'ять місяців продаж скоротився на 59,8%, до 506,7 тис штук.

"Лідером ринку залишається АвтоВАЗ: продажі автомобілів під брендом Lada у вересні навіть показали зростання на 20%, до 20,6 тис штук.

При цьому Lada Granta - фактично єдина пропозиція в сегменті бюджетних масових автомобілів в РФ. Тільки на цю модель за місяць прийшлося 13,4 тис машин. У плюсі, крім російського бренду, опинилась реалізація китайського Changan - зростання на 74%, до 789 штук. Китайський Haval показав незначне падіння продажів - на 2%, до 3,4 тис машин", - йдеься у статті.