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Японія поповнила санкційні списки щодо РФ більше ніж 80 особами та структурами - Мінфін
11:19 07.10.2022 |
Японська влада розширила санкційні списки щодо Росії, додавши в них іще 81 особу та дев'ять організацій, ідеться в оприлюдненому в п'ятницю пресрелізі Мінфіну Японії.
Зокрема, до санкційних списків внесли родичів прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, міністра оборони Сергія Шойгу, заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова, представників ВКС РФ і Росгвардії.
Згідно з документом, 23 особи опинилися під санкціями у зв'язку зі спробою анексії територій України.
Серед організацій, проти яких запровадили санкції, - корпорація "Ростех", холдинг "Роселектроніка", група компаній "Калашников", АТ "ОДК-Клімов", суднобудівний завод "Море", концерн "Сузір'я", АТ "Об'єднана двигунобудівна корпорація" та суднобудівний завод "Янтар".
Попереднього разу Японія запроваджувала санкції проти РФ наприкінці вересня. Тоді Токіо додав до санкційних списків 21 російську компанію, а також заборонив експорт до Росії товарів, пов'язаних із хімічною зброєю, йшлося в заяві МЗС Японії.
Серед організацій, що потрапили до санкційних списків, - 46-й Центральний науково-дослідний інститут Міноборони РФ, ВАТ "Моселектронпроєкт", НВО "Еталон", АТ "ВО "Машприборінторг", АТ "Енергія".
Також під заборону потрапили Інститут теоретичної та експериментальної фізики імені Аліханова Національного дослідницького центру "Курчатовський інститут", ТОВ "Автоматизована система торгів державного оборонного замовлення", ПАТ "Арзамаське науково-виробниче підприємство "Темп-Авіа" та інші.
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