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Норвегія обмежить вхід російським рибальським суднам до портів
10:00 07.10.2022 |
Уряд Норвегії обмежив доступ російським риболовецьким суднам до своїх портів. Рішення було прийнято в рамках посилення безпеки після виявлення витоків з газопроводів "Північний потік".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Відтепер траулерам Росії буде дозволено відвідувати лише три порти.
Як пояснює міністр закордонних справ Аннікен Хутфельдт, кораблям також буде необхідно проходити перевірку безпеки перед входом.
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