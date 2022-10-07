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АНАЛІТИКА

Норвегія обмежить вхід російським рибальським суднам до портів

 

Уряд Норвегії обмежив доступ російським риболовецьким суднам до своїх портів. Рішення було прийнято в рамках посилення безпеки після виявлення витоків з газопроводів "Північний потік".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відтепер траулерам Росії буде дозволено відвідувати лише три порти.

Як пояснює міністр закордонних справ Аннікен Хутфельдт, кораблям також буде необхідно проходити перевірку безпеки перед входом.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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