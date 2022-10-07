Норвегія обмежить вхід російським рибальським суднам до портів

Уряд Норвегії обмежив доступ російським риболовецьким суднам до своїх портів. Рішення було прийнято в рамках посилення безпеки після виявлення витоків з газопроводів "Північний потік".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відтепер траулерам Росії буде дозволено відвідувати лише три порти.

Як пояснює міністр закордонних справ Аннікен Хутфельдт, кораблям також буде необхідно проходити перевірку безпеки перед входом.

