Байден попередив про ризик «Армагеддону» через ядерні погрози Путіна

Президент США Джо Байден порівняв нинішні ядерні погрози Кремля з Карибською кризою 1960-их років, попередивши про ризик зіткнення з "Армагеддоном".

Байден сказав про це, виступаючи в нью-йоркському будинку інвестора Джеймса Мердока, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Байден зазначив, що Сполучені Штати "не стикалися з перспективою Армагеддону" з того часу, як 60 років тому президент Джон Кеннеді був втягнутий у Карибську ракетну кризу.

"У нас є хлопець, якого я досить добре знаю. Він не жартує, коли говорить про потенційне застосування тактичної ядерної зброї, біологічної чи хімічної зброї, тому що його збройні сили, можна сказати, значно відстають у своїй роботі", - зазначив президент США.

За його словами, він і офіційні особи США намагаються з'ясувати, де Путін знайде вихід із нинішньої ситуації. Ключове питання, яке постає перед офіційними особами США та їхніми західними союзниками, додав Байден, полягає в тому, де опиниться Путін, якщо він втратить не лише обличчя, а й значну владу.

"У нас є загроза застосування ядерної зброї, якщо все триватиме так само", - вважає президент США.

Президент РФ Владімір Путін 30 вересня під час виступу в Кремлі заявив, що США створили прецедент застосуванням ядерної зброї у 1945 році.

Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".