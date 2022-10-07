Фінансові новини
- |
- 07.10.22
- |
- 09:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Байден попередив про ризик «Армагеддону» через ядерні погрози Путіна
09:20 07.10.2022 |
Президент США Джо Байден порівняв нинішні ядерні погрози Кремля з Карибською кризою 1960-их років, попередивши про ризик зіткнення з "Армагеддоном".
Байден сказав про це, виступаючи в нью-йоркському будинку інвестора Джеймса Мердока, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Байден зазначив, що Сполучені Штати "не стикалися з перспективою Армагеддону" з того часу, як 60 років тому президент Джон Кеннеді був втягнутий у Карибську ракетну кризу.
"У нас є хлопець, якого я досить добре знаю. Він не жартує, коли говорить про потенційне застосування тактичної ядерної зброї, біологічної чи хімічної зброї, тому що його збройні сили, можна сказати, значно відстають у своїй роботі", - зазначив президент США.
За його словами, він і офіційні особи США намагаються з'ясувати, де Путін знайде вихід із нинішньої ситуації. Ключове питання, яке постає перед офіційними особами США та їхніми західними союзниками, додав Байден, полягає в тому, де опиниться Путін, якщо він втратить не лише обличчя, а й значну владу.
"У нас є загроза застосування ядерної зброї, якщо все триватиме так само", - вважає президент США.
Президент РФ Владімір Путін 30 вересня під час виступу в Кремлі заявив, що США створили прецедент застосуванням ядерної зброї у 1945 році.
Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МАГАТЕ не визнає Запорізьку АЕС російською
|Фінкомітет Ради схвалив кандидатуру ексглави Ощадбанку Пишного на пост голови Нацбанку України
|Попереднє розслідування Швеції підтвердило вибухи на «Північних потоках»
|ЄС остаточно затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії у відповідь на анексію
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Центробанки мають продовжувати посилювати монетарну політику, незважаючи на ризики рецесії - глава МВФ
|Байден попередив про ризик «Армагеддону» через ядерні погрози Путіна
|Вірменія, Азербайджан та Євросоюз погодили розміщення цивільної місії ЄС на кордоні
|Президент Азербайджану допустив підписання мирної угоди з Вірменією до кінця року
|Європейська політична спільнота зустрічатиметься 2 рази на рік, наступна зустріч у Кишиневі
|Дугін, Газманов, Чичеріна: ЄС оновив санкційний список
Бізнес
|Xiaomi представила 12T Pro — флагманський смартфон з камерою 200 Мп та швидкою зарядкою 120 Вт за €750
|Країни ЄС перейдуть на єдиний стандарт зарядних пристроїв USB Type-C
|Нобелівську премію з фізики дали трьом вченим за дослідження в галузі квантової механіки
|BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик
|Рекомендована ціна Intel Arc A750 становить $289 — у тестах компанії відеокарта наближається до NVIDIA GTX 3060
|Garmin InReach Messenger — новий супутниковий комунікатор за $300 з водозахистом IPX7 та акумулятором на 28 днів автономної роботи
|«Історичний момент». Успішно випробували ліки від хвороби Альцгеймера