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АНАЛІТИКА

Вірменія, Азербайджан та Євросоюз погодили розміщення цивільної місії ЄС на кордоні

 

Вірменія та Азербайджан у принципі домовилися про розміщення цивільної місії ЄС вздовж кордону, яка працюватиме спільно з комісіями з делімітації.

Про це повідомила у п'ятницю пресслужба Європейської ради, пише "Європейська правда".

6 жовтня президент Азербайджану, прем'єр-міністр Вірменії, президент Франції та глава Європейської радиу зустрілися у Празі на полях першого засідання Європейського політичного співтовариства.

"Вірменія та Азербайджан підтвердили свою прихильність до Статуту Організації Об'єднаних Націй та Алма-Атинської декларації 1991 року, в якій обидві сторони визнають територіальну цілісність та суверенітет одна одної. Вони підтвердили, що це буде основою для роботи комісій з делімітації кордонів і наступне засідання прикордонних комісій відбудеться в Брюсселі до кінця жовтня", - повідомила пресслужба.

Відзначається, що Вірменія погодилася сприяти розміщенню цивільної місії ЄС вздовж кордону з Азербайджаном, а Азербайджан погодився співпрацювати з цією місією за необхідності.

Місія розпочне свою роботу у жовтні та триватиме максимум два місяці.

"Метою цієї місії є зміцнення довіри та за допомогою своїх звітів внесення вкладу в роботу прикордонних комісій", - йдеться у повідомленні.

Після зустрічі у Празі президент Азербайджану Ільхам Алієв допустив, що за певних умов мирний договір із Вірменією може бути підписаний до кінця 2022 року.
 

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