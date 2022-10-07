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АНАЛІТИКА

Дугін, Газманов, Чичеріна: ЄС оновив санкційний список

 

Європейський Союз запровадив персональні санкції щодо членів окупаційної влади у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України, а також щодо низки російських чиновників, артистів і компаній у зв'язку з ескалацією з боку РФ, у тому числі через проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України. Відповідне рішення оприлюднили в четвер, 6 жовтня, в офіційному журналі ЄС.

Загалом до переліку потрапили 30 фізичних і сім юридичних осіб. Серед них є російський пропагандист та ідеолог "русского мира" Олександр Дугін, а також співаки, які підтримують розв'язану Росією війну проти України: Олег Газманов, Микола Расторгуєв, Юлія Чичеріна. Крім того, тепер у санкційному списку тепер більше співробітників міністерства оборони РФ і глава російської Центральної виборчої комісії Елла Памфілова.

Серед російських компаній у списку опинилися завод імені Дегтярьова, який виробляє озброєння для російської армії, машинобудівне конструкторське бюро "Факел", яке займається розробкою комплексів "С-300" і консорціум "Іркут", який розробляє бомбардувальники Су-30.

ЄС запровадив восьмий пакет санкцій щодо РФ

Раніше цього дня ЄС затвердив восьмий пакет економічних санкцій щодо Росії. Серед іншого, він передбачає встановлення граничної ціни на російську нафту, розширення обмежень на імпорт із РФ та експорт туди товарів і послуг.

Євросоюз також повністю заборонив надавати росіянам гаманці криптовалют, рахунки або депозитарні послуги.

Крім того, розширили спектр послуг, які більше не можуть надаватися уряду Росії або юридичним особам у РФ. Зокрема, йдеться про ІТ-консультації, юридичні консультації, архітектурні та інженерні послуги.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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