Фонд національного добробуту РФ зменшився на 1 трильйон рублів за місяць

Обсяг Фонду національного добробуту РФ, який було створено під керівництвом президента РФ Путіна, станом на 1 жовтня становив 10,79 трильйона рублів, зменшившись за вересень на 1,08 трильона рублів.

Про це пише "Интерфакс" з посиланням на дані російського Мінфіну.

Зазначається, що станом на 1 жовтня обсяг Фонду становив 10 792,186 млрд рублів (еквівалент $187,975 млрд), або 8,1% ВВП, що прогнозується на 2022 рік.

А станом на 1 вересня ФНБ становив 11 869,9 млрд рублів (еквівалент $196,627 млрд), або 8,9% ВВП, прогнозованого на 2022 рік. Таким чином, за вересень він скоротився на 1,078 трлн рублів.

Обсяг ліквідних активів фонду у вересні знизився до еквівалента 7 524,36 млрд рублів, або $131,057 млрд.

Скорочення обсягу фонду пов'язують, зокрема, із курсовою переоцінкою. Так, курсова різниця за номінованими в іноземній валюті активами фонду та переоцінка вартості золота за період з 1 січня по 30 вересня становила негативну величину - мінус 3,3 трлн рублів.

У тому числі: в іноземній валюті - мінус 2,588 трлн рублів, у золоті - мінус 635,772 млрд рублів.