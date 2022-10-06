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АНАЛІТИКА

ЄС повністю заборонив росіянам використовувати європейські криптогаманці

 

Євросоюз ухвалив восьмий пакет санкцій проти РФ через її повномасштабне вторгнення в Україну. Він містить повну заборону для європейських компаній на надання доступу до низки криптосервісів для громадян та резидентів Росії.

Раніше санкції ЄС передбачали можливість зберігання громадянами РФ криптоактивів на суму до 10 000 євро на гаманцях чи рахунках, які обслуговують європейські компанії.

Тепер ЄС повідомив про заборону використання «всіх криптовалютних гаманців, рахунків чи депозитарних послуг, незалежно від суми».

Окрім того, у новому пакеті санкцій містяться:

* обмеження на імпорт на суму майже 7 мільярдів євро;

* запровадження «стелі» цін на нафту;

* заборону надавати уряду або заснованим у РФ компаніям ІТ- та юридичні консультації, архітектурні та інженерні послуги;

* санкції щодо фізичних та юросіб, причетних до російської окупації, незаконної анексії та фіктивних «референдумів» на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin, ЄС, Росія
 

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